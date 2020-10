Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia võitis Karl Madis Pennar

Viljandi kitarrifestivali kunstiline juht Ain Agan ütles pressiteate vahendusel, et Karl Madis Pennar on noor muusik, kes on omandanud Eesti muusika- ja teatriakadeemias kitarri erialal ning jätkab praegu õpinguid magistrantuuris. Ta on osalenud nimekates projektides ning osalenud maailma kuulsate kitarrivirtuooside, näiteks Julian Lage'i töötubades. Karl Madis Pennar tegutseb ka oma bändis Pillikud, kellel ilmus sel aastal debüütalbum.