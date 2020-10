Ööpäevaga lisandus seitse nakatunut. Viljandimaal on seis endine

Rahvastikuregistri andmetel anti enim positiivseid proove Harjumaal, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati kolmel inimesel. Pärnumaale lisandus kaks ja Jõgevamaale üks. Ühel positiivse proovi andnul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,29.

Tallinna lisandus kaks uut nakatunut. Harjumaa uutest juhtumitest üks nakatus perekontakti kaudu ja ühel juhul toodi haigus sisse Šotimaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1458 inimest, kellest 235 on haigestunud.

Jõgevamaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist nakatumisega töökontakti kaudu. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 607 inimest, kellest 60 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet: Võru töökohas 24 inimesega ja Jõgevamaa töökohas 20 inimesega.

Pärnumaale lisandund kaks juhtumit on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 46 inimest, kellest 16 on haigestunud.