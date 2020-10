Rahvamajad näitavad laupäeval oma köögipoolt

Viljandimaa omavalitsuste liidu saadetud pressiteates on kirjas, et päevas võtab osa 111 rahvamaja igast maakonnast.

Päeva eesmärk on liita kogukonda, teadvustada ja tutvustada rahvamajade argipäeva ning väärtustada seal töötavaid inimesi. "See päev on inimeste motiveerimiseks, sest omavalitsus pakub kultuuriteenust just nii, nagu seda oskab soovida kogukond. Näitame majades toimuvat köögipoolt, arutleme ühiste probleemide ja kitsaskohtade üle ning töötame välja edasised sammud rahvamajade koostöö tugevdamiseks," ütles Viljandimaa omavalitsuste liidu kultuurinõunik Kai Kannisu.