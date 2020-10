Politsei võib helkurita jalakäijale teha kuni 40-eurose trahvi

Päevad muutuvad üha lühemaks ja ööd järjest pikemaks, seega on õige aeg meelde tuletada, et halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või mõnda muud valgusallikat. Helkuri kandmine on Eestis kohustuslik ning selle puudumise korral on politseil õigus teha kuni 40-eurone trahv.