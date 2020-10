Maanteeamet hoiatab: musta jää oht

Musta jää tekke oht on siis, kui udu või vihm langeb teepinnale, mille temperatuur on alla 0 kraadi.

Eelolevatel öödel on oodata õhutemperatuuri langemist 0 kraadini, mistõttu võib teedele tekkida must jää. Et paljudel sõidukitel on all veel suverehvid, soovitab maanteeamet varastel hommikutundidel olla liigeldes ettevaatlik.