Ööpäevaga 36 uut koroonajuhtu, Viljandimaale nakatunuid ei lisandunud

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 17 inimesel. Nii Ida-Virumaale kui Tartumaale lisandus viis nakatunut, Pärnumaale ja Saaremaale üks nakatunu. Seitsmel positiivse proovivastuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Enamasti on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viljandimaale lisandus koroonaviirusesse nakatunu viimati teisipäeval, 13. oktoobril. Praegu on siin viis aktiivset haigusjuhtu.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,74. Eile oli see veel 38,45. Viljandimaa nakatumiskordaja on langenud alla kümne, 8,7-le.