Viljandi uisutajate eestvedaja Eve Elken selgitas, et tänavune sügis on võimaldanud teha kõike plaani järgi. Jää kasvatamist oligi plaanis alustada koolivaheaja eel, et vaheaja lõpus pääseks juba uisutama. «Oma uisutajatele lubasin, et neljapäeval saame jääle. Linnarahvale ei julge enne lubada kui reedel või laupäeval,» sõnas ta.