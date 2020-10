Võrrauto, verekoer ja virtsavaat ehk Tunne kodumaakonda

Aeg, mil motoentusiastid vaikselt oma raudseid ruunasid talveunne pakivad, on emotsionaalselt keeruline. Ühest küljest saad aru, et nurga taga hiilivad miinuskraadid säärast seiklemist ei soosi. Teisalt on loodus just praegu nii imeline, et võtab karmimadki gaasiväänajad hellalt ohkama. No et äkki veel üks, viimane sõit?