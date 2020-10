Musta kassi kuul on Viljandis uude koju saanud 11 kassi

Varjupaikade mittetulundusühingu käes olevast kuuest Eesti varjupaigast on ühingu üldjuhi Triinu Priksi sõnul poole kuu jooksul sümboolse loovutustasu eest uude koju pääsenud 40 musta kassi. Ootel on aga veel kokku ligi 170 looma ning valik suureneb paraku iga päevaga.

Priksi sõnul on musta kassi kuu toonud varjupaikadesse suure hulga huvilisi.

Kampaania keskendub mustadele kassidele, sest neil on teistest keerulisem uut kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. Musta kassi kuul pakuvad Varjupaikade varjupaigad võimalust võtta must kass tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel sümboolse ühe euroga.

Kõik loovutatavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. Samas soovib varjupaik alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus.