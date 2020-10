Puulehtede tasuta äraveoni jääb veel kümmekond päeva

Linnavalitsus andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et puulehtede ja -okste ning muu aiasodi äravedu saab Viljandis hoo sisse 26. oktoobril ning see kestab 30. oktoobrini.

Viljandi on jaotatud viieks piirkonnaks ning iga päev on äravedu ühest piirkonnast. Auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi üks kord. Et kogumine on kavas hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti enam ära ei viida.