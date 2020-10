Viljandimaa ingerisoomlaste seltsi juhataja Valeri Luukka, ütles, et selts sel aastal koroona tõttu hõimupäevadel ei osale. "Meil olid planeeritud hõimupäevad Narvas, aga sel aastal ei ole meie koor ja tantsurühmad koos käia," lausus Luukka. Tema sõnul on ingerisoomlaste seltsi koor Sävel Viljandimaa suurim segakoor. Seda, kui palju Eestis ingerisoomlasi päriselt on, teab Luukka sõnul vaid vanajumal, aga neid, kes kultuuriautonoomia juhtkona valivad, on 3000 kanti. "Kultuuriautonoomia tähendab, et riik toetab teatud kultuuritegemist ja meil on oma ajaleht Inkeri, mis ilmub neli korda aastas," selgita ta.