Keskkonnaminister Rene Kokk on selline ehitaja. Ta teatas rahumeeli riigikogu keskkonnakomisjonile, et poolteise aastaga, mil ta minister on olnud, ei ole suudetud uut aastakümne metsanduse arengukava valmis teha ning seetõttu on plaanis pikendada senist, vaid selle aasta lõpuni kehtivat, järgmise aasta lõpuni.