"Mul ei ole täna ainult huvilisi olnud, vaid on juba lastud naastrehve ka alla panna," nentis Tarmo Salumaa Vana-Võidu autokeskusest. Tema sõnutsi on lamellrehve lastud autodele alla panna nädalaid tagasi, aga on leidunud ka neid, kes on lasknud enne õiget kuupäeva autole naastrehvid paigaldada.