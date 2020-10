Ly Kirt märkis, et hooldekodu siseõu on päris suur ning juba aastaid viletsas seisus. "Ei saa öelda, et sellele poleks tähelepanu pööratud: on pinnatud, on mitmel korral auke parandatud, aga tulemused on alati olnud lühiajalised. Augud tulevad tagasi."