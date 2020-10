"Võitu küll ei tulnud, aga edusamme oleme teinud. Sellest aknast torkab silma, et mängijatel oli kohe esimesest mängust teravust ja usku. See kompott peabki nii olema. Eelmistes akendes seda polnud, inimesed lugesid minuteid, millal tuleb pealelöök," rääkis Marin. "Sellepärast saabki öelda, et see koondiseaken läks meil paremini."