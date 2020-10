Mait Allas nentis, et vaadates viimase aja arenguid piirkonnas, ei tulnud piirkonna juhiks valimine talle üllatusena. "Poliitiline seis vallas ei ole just kiita, sest ühel jõul on absoluutne enamus," märkis ta. "Ühes võrdlemisi väikeses omavalitsuses annaks parima tulemuse ikkagi toimiv ja kõiki kaasav koalitsioonivalitsus."