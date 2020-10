Üüri tõstmist pidas abilinnapea Kalvi Märtin väga õigeks. "Vaba üürituru suhtes pole õiglane, et need, kes elavad linnale kuuluvates eluruumides, maksvad madalamat üüri kui need, kes on korteri üürinud kas siis kinnisvarafirmadelt või eraisikutelt," leidis ta. "Linna poolt pole soliidne tegelda turu solkimisega."