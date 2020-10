Viljandimaal ööpäevaga nakatunuid ei lisandunud, nakkuskordaja kahaneb

Enim uusi positiivseid, 14, lisandus Ida-Virumaale. Jõgevamaal on juures seitse ja Harjumaal neli nakatunut ning Hiiu-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Tartu- ja Valgamaal üks nakatunu. Kolmel positiivse proovi andnud inimesel polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on praegu 454 inimest, kellest 41 on haigestunud ja tekkinud on kaks kollet: töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle kaheksa inimesega. Viljandimaal pole koldeid seni tekkinud.