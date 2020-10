Tulge või südaöösel! Uuest raamatukapist saab teoseid laenata endale sobival ajal

Idee raamatuid vahendavast automaadist hakkas raamatukogu direktori Reet Lubi sõnutsi idanema juba kevadel ja mitte ainult Viljandi raamatukogus, vaid paljudes teisteski rahvaraamatukogudes.

"Kui suuremad raamatukogud hakkasid teavikuid laenutama Omniva pakiautomaatide kaudu, siis väikestele kogudele käis selline asi üle jõu," ütles Lubi.

Just kevadesse jäi ka Cleveroni pakkumine, et selliseid kappe saaks teha ning kontaktivabaks raamatute laenutamiseks kasutada. Kevadel idanema hakanud mõte sai teoks ning Viljandi raamatukogu on Eestis esimene, kel on Cleveroni raamatukapp. "20. oktoobril hakkavad aga raamatukogupäevad ja seega juba järgmisel nädalal saavad ka mõned teised raamatukogud endale kapid," märkis Reet Lubi.

Direktor ei osanud praegu ennustada, kui populaarseks raamatukapp võiks osutuda. "Sõltub paljudest asjadest: näiteks kuidas viirus käitub ja kui palju soovitakse kontaktivaba laenutamist," rääkis Lubi. "Kindlasti hakkab raamatukapp suuremat kasutamist leidma suvel, kui raamatukogu on vähem aega lahti. On inimesi, kes ütlevad, et nende tööpäev kestab kuueni ja nad saavadki ainult laupäeviti raamatukogus käia. See probleem saab lahendatud."

Kapp töötab nagu tavaline pakiautomaat. FOTO: Marko Saarm

Raamatute kättesaamine käib täpselt nii nagu pakiautomaadist pakki välja võttes. Kui raamat on kappi jõudnud, tuleb laenata soovijale SMS uksekoodi ja raamatute kapis olemise tähtajaga. Kood tuleb sisestada raamatukapi paneelile, misjärel uks avaneb ning raamatud saab välja võtta. Kui kapp on täis, helistab töötaja lugejale ja too saab valida, kas ootab raamatukapi vaba kohta või tuleb raamatutele ise järele.