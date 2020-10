Sõlmiti haigla ja tervisekeskuse ehitamise leping

Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnul on koostöö Viljandi haiglaga olnud hea. "Kuigi haigla ehitusprojekti juhtimine ei ole Riigi Kinnisvara tavapärane valdkond, oleme suutnud edukalt varasema kogemuse suurprojektide juhtimisel üle tuua ka Viljandisse. Usun, et leiame riigihangetega head koostööpartnerid, et Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse ehitus edukalt lõpuni viia," lisas Kusmin.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere ütles, et uue maja planeerimise protsess on tegelikult asutuse enda muutumise protsess. "Me ei ole rääkinud ainult betoonist, vaid ka sellest, kuidas me seal toimetama hakkame. Haiglal endal ei ole sellise suuremahulise ehituse planeerimise kompetentsi ja meil on rõõm, et oleme leidnud Eesti turul nii usaldusväärse partneri, kellega on kindel edasi minna."

Viljandi haigla- ja tervisekeskuse rajamisega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem ning see on ainulaadne projekt kogu Baltikumi regioonis. Eesmärk on tuua ühte hoonesse kokku kõik ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela lülid: perearstid, eriarstid ja sotsaaltöötajad ning mitmed tervise taastamiseks vajalikud ruumid. Tänavu juunis sai valmis eelprojekt ning töödega ollakse vahepeal tekkinud eriolukorrast hoolimata graafikus. Viljandi maakonna uue haigla ja tervisekeskuse ehitustööde algus on planeeritud 2021. aasta esimesse poolde.