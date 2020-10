Ugala soodusmüük ületas ootusi

"Olime ootuses, et soodusmüügist võtavad seekord osa vaid meie tulisemad kunded, kes ilma teatrita ei saa - arvestades praegust ebastabiilset aega. Ei osanud aga loota, et meie publik nii suurearvuliselt pileteid ostma asub. See on ilmselt hea märk sellest, et publik end meie juures ka keerulisematel aegadel turvaliselt tunneb. Oleme väga rõõmsad ja täname selle usalduse eest," võttis soodusmüügi tulemused kokku Ugala teatri juht Garmen Tabor.