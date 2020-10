«Eks nagu uute paarilistega ikka: esialgu ju ei tea, kuidas mäng toimib ja paariline klapib. Meil oli klapp päris hea,» lausus Saara Orav ning lisas, et neil ei tulnud just väga rasketest seisudest välja rabeleda. Ka Brit Martin nentis, et klapp oli hea ning paariline oli toetav ja motiveeriv.