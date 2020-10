Sakala peatoimetaja Hans Väre tõdes, et koroonakriis on paljusid ettevõtteid räsinud ning see võib ka nende võistlusindu mõnevõrra kahandada. Sellest hoolimata julgustas ta ettevõtjaid osalema. «Just praegusel ajal on eriti oluline esile tõsta neid, kes raskustele alla ei vannu,» leidis Väre.