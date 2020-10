Ettevõtja Siim Kabritsa mulkide vanema kohal välja vahetanud Arvo Malingu sõnul oligi tema valimise peapõhjus see, et 2021. aasta soome-ugri kultuuripealinnaks valitud Abja-Paluoja on Mulgi valla keskus. Ehkki kultuuripealinna ürituste peakorraldaja on Mulgi kultuuri instituut, langeb korraldamise peamine raskus vallale.