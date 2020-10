Amet jagab soovitusi näomaski valimiseks

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehel on kirjas, et maskide kvaliteet ja omadused on väga erinevad ning ainult peale vaadates ei ole võimalik öelda, millise kvaliteediga maski keegi kannab. Ise võib teha igasuguseid maske ja neid võib ka igal pool soovi korral kanda, kuid nende müümisel tuleb täita erinevaid nõudeid.

Et isetehtud ja riidest maskidega on segadust palju, on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet kokku pannud miinimumnõuded, mida maskide müüjad peavad täitma. Miinimumnõuete koostamisel on aluseks võetud Euroopa Standardiorganisatsiooni juhendi CWA 17553 sisu, millest olulisim on, et maskide filtreerimisomadused peavad olema katsetatud ning pakendil kirjas, sangade tugevus järele proovitud ning pakend sisaldama kasutusjuhendit.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa ütles, et näiteks ei tohi pakendi märgistusel olla viidet kaitsemaskile, sest tegu ei ole isikukaitsevahendiga, mis on mõeldud kaitsma kandjat. "Laiatarbemaskid toimivad nagu kirurgilised maskid ja on mõeldud eelkõige vähendama viiruse levikut," lisas ta.

Müügil oleva maski pakendilt tasub otsida näiteks viiteid, kas see on korduvkasutatav või ühekordne ning korduvkasutatava maski puhul peab seal olema õpetus, kuidas seda pesta. "Viroloogid on öelnud, et viirusosakeste hävitamiseks on maski tarvis pesta vähemalt 60 kraadiga. Korduvkasutatav mask peab olema tehtud materjalist, mis kannatab 60-kraadist pesemist. Kui pakendil on viide näiteks 40-kraadisele pesule ja midagi pole öeldud triikimise või desinfitseerimise kohta, mis tagaks viiruseosakeste hävinemise, on tegemist ühekordse kasutusega maskiga," rääkis Teinemaa.

Nõuded, mida müügiks pakutavate maskide korral tuleks täita, sõltuvadki maski omadustest. Isetehtud maskid liigituvad kogukonna- ehk laiatarbemaskideks ja nende valmistamisel on soovitatav järgida kogukonnamaskidele nõudeid kirjeldavat Euroopa standardiorganisatsiooni juhendit CWA 17553, kus on kirjas miinimumnõuded maskidele, nende katsetamisele ja kasutamisele.

Maski tüübist palju olulisemad on viisid, kuidas maski kantakse. "Maski tuleb kanda õigesti – ette panna puhaste kätega, pärast maski äravõtmist käsi pesta. Mask peab katma nii suu kui ka nina, juba kasutatud mask tuleb ära visata. Kui mask on läinud niiskeks, tuleb see välja vahetada. Maski ei kanta lõua otsas, pea peal, ainult suu ees, ei nätsutata kokku taskusse, et siis järgmises kohas jälle ette panna," rääkis Teinemaa. "Maski vale kandmine võib kasu asemel tuua hoopis kahju, sest kasutatud maski sees hakkab silmale nähtamatute osakeste maailm elama oma elu ja selle sissehingamisest võivad tekkida hoopis uued hädad."