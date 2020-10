Vanemuine, Ugala ja Viljandi kultuuriakadeemia toovad välja suurlavastuse

Vanemuise saadetud pressiteates on kirjas, et Viljandi kultuuriakadeemia direktori Juko-Mart Kõlari sõnul on haridusasutuste ja tulevaste tööandjate koostöö väga vajalik. "On hea meel tõdeda, et kultuuriakadeemia etenduskunstide üliõpilased saavad juba õpingute ajal osaleda projektis, mis võimaldab koos töötada nii Ugala kui ka Vanemuise teatri oma ala tippudega," lausus Kõlar. "Akadeemia tudengitele on lavastuses "Peer Gynt" osalemine hindamatu väärtusega."

Vanemuise juht Kristiina Alliksaar ütles, et Ida Urbeli panust ja tähtsust Eesti tantsuteatrile on raske alahinnata. "Samas on tõsi, et mälu tuhmub, kui sellelt tolmu ei pühita. Seetõttu on eriti tänuväärne, et Ida Urbelile kaks olulist teatrit on jõud ühendanud ja kaasanud ka akadeemia noored, kes oskavad tema panust seeläbi rohkem hinnata ja omakorda edasi mäletada," sõnas Alliksaar.