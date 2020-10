Mulgi vald tahab rajada mänguväljaku Kamara ja Karksi külla ning Halliste ja Õisu alevikku. Nagu ütles vallavanem Imre Jugomäe, on eesmärk ehitada need just suurematest asulatest väljapoole. «Eks me lähtu ikka sellest, et noored inimesed tuleksid siia elama ja ka siia jääksid. Vaba aja veetmise võimalused peaksid olema inimestele nii lähedal kui võimalik. Kui Lea­deri programmist tuleb raha, lisame sinna omaosaluse ning ehitusload saavad väljastatud ja need mänguväljakud tehtud,» lausus ta.