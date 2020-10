Kui Karksi-Nuia kultuurikeskuse juurde jõuan, on esiti tükk tegemist, et mattroheliste masinate vahel vaba parkimiskohta leida. Ka jalgsi staabi poole teed rajades tuleb liikuda, külg ees, mööda seinaäärt, kui ei taha, et päkapikkude hord su pikali pühib. Õhus on rõõmsameelset ärevust ja magusat pannkoogilõhna.