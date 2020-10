Kes haris põldu ja kasvatas karja, kes töötas söe- või kullakaevanduses. Maad olid viljakad ja loomad sigisid. Elada tuli aga täiesti võõras keskkonnas ja kerge pole see kellelegi. Mida need inimesed mõtlesid? Mida tundsid? Laul oli see, kuhu sai tundeid panna.