Valitsuse korralduse kohaselt tohivad pärast riskiriigist naasmist ja enne teise proovi andmist oma elukohast lahkuda vaid need töötajad, kes tööandja otsusega täidavad edasilükkamatuid kohustusi või kelle tööl viibimine on vältimatult vajalik. Tööandja peab seejuures hindama isiku tööle lubamise korral võimalikku kollektiivi haigestumise riski ja võtma kasutusele kõik meetmed, et viia igasugune kontakt teiste inimestega miinimumini.