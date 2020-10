Riivo Jõgi paneb noorte pillid kõlama ja silmad särama

Nädal tagasi Alexela kontserdimajas aasta õpetaja galal esimest korda välja antud aasta huvialaõpetaja tiitli vastu võtnud Riivo Jõgi taktikepi all musitseerib ka Viljandi noorte sümfooniaorkester. Peale Viljandi muusikakooli töötab ta aga Põlva ja Tallinna Nõmme muusikakoolis, Põlva koolis, juhatab rahvusooperi Estonia poistekoori vokaalansambleid ... Viimastel laulupidudel on ta olnud tegev helilooja ja sümfooniaorkestrite liigijuhina ning järgmisel noorte laulupeol on ta puhkpilliorkestrite liigijuht.