Kuidas vägivalda ja uriini puhtaks pesta

KULUS ÜLE poole aasta, et teadaolevalt Tallinnas inimese veriseks peksnud ja seejärel maas lamavale pekstule peale urineerinud Valter Vaha lahkuks Viljandi linnavolikogu Isamaa saadikurühmast. Kui ta seda ajakirjanduses avalikustatud info survel lõpuks tegi, märkis ta erakonna pressiteate vahendusel, et juhtumist on tehtud poliitiline skandaal.