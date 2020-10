Raul Siem: 5,8 miljonit turismiettevõtetele on loomulikult pisike summa

Neljapäeval Viljandis peetud konverentsil ettekandega esinenud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem rääkis, et iseenesestmõistetavalt peab riik toetama ettevõtteid, kes piirangute tõttu kannatada on saanud, kuid raha on selleks piiratud. Samuti nentis Siem, et kogu Eesti kiire internetiga katmine praegu veel kõne alla ei tule.