Koletu kolmikmõrva sooritanud ja surmanuhtluse teeninud mees küsib vabadusse

Mõni minut pärast seda, kui kohtunik oli kolm inimest, nende seas väikese lapse tapnud Margus Rosenbergile 1997. aasta 23. septembril välja kuulutanud surmamõistva otsuse, teatas too ajakirjanikele, et surma ta ei karda, sest on varemgi surmasuus olnud.