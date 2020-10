2021. aasta lind on kuldnokk

Musta läikiva sulestikuga kuldnokk on talumaastike ja linnaaedade lind, kelle saabumist oma aeda ootab kevaditi iga eestimaalane ning kelle tegutsemist paarilise ootamisest ja pesaehitusest kuni poegade söögimangumiseni saab kui teleseriaali järgida mitme nädala jooksul. Siiski on kuldnoka puhul palju tutvustamis- ja avastamisväärset. Näiteks on kuldnokk liik, kelle kaudu saab tähelepanu pöörata nii Eesti kultuurmaastikus toimuvatele muutustele kui ka intensiivistunud põllumajandusele.

Vikipeedia andmetel on kuldnokk on levinud haudelind kogu Euroopas, välja arvatud Pürenee poolsaarel, Lõuna-Itaalias ja Koola poolsaarel, teda leidub Siberi metsa- ja stepivööndis kuni Irkutskini, Väike-Aasias, Lähis-Idas, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Eestis on kuldnokk levinud üle kogu riigi, kuigi tema arvukus on viimase 20 aasta jooksul tugevalt vähenenud. Viimase arvukushinnangu järgi pesitseb Eestis 150 000 – 250 000 paari kuldnokki. Talvel on meil hinnanguliselt 100–2000 kuldnokka.