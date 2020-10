Valter Vaha lahkub Isamaa erakonnast ja volikogu kohalt

„Annan teada, et astun Viljandi volikogust tagasi ning erakonnast Isamaa välja, kuna minu isikliku elu juhtumist on tehtud poliitiline skandaal, kuigi see ei ole absoluutselt poliitikaga seotud. Kahjuks ei ole mul seetõttu, ega veel ka lõppemata menetluse tõttu ennast võimalik avalikult kaitsta. Meedias kajastatu on olnud hetkel väga ühepoolne tõlgendus ja selektiivne asjaolude esitlemine,“ ütles Vaha.