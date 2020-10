Algul oli järgmise aasta riigieelarvesse kavandatud põllumeestele üleminekutoetust 15,5 miljonit eurot, aga äsja otsustati sellest loobuda. Maaeluminister Arvo Alleri selgituste kohaselt on eelarvekõnelused olnud pingelised, sest riigi kulud on tuludest kaks miljardit suuremad. «Maaeluministrina esitasin oma ettepanekud, aga valitsuse prioriteedid on tervishoid, riigikaitse, siseturvalisus ja pensionid,» selgitas Aller.