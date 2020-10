JANAR FILIPPOV õiguskantsleri büroost nentis 3. oktoobri Sakalas ilmunud loos «Mis juhtub siis, kui tavatoit ei sobi», et üldiselt Eesti riik vanematele toiduvalikuid ette ei kirjuta, peaasi, et toit ei kahjustaks lapse tervist ega arengut ning oleks tervislik. Olen nõus. Nii peabki olema. Ükski laps – olgu ta segatoiduline või vegan – ei tohiks kannatada toitainepuuduse käes. Aga samamoodi ei tohiks ükski laps ega ka lapsevanem oma veendumuste pärast kannatada tagakiusamise all.