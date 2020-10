Vabadussamba taastamiseks raha annetanute nimed raiutakse raamatusse

​"See rõõmustab, et inimesed juba ilma erilise reklaamita nii palju on annetanud," ütles Viljandi muuseumi direktor ja linnavolikogu liige Jaak Pihlak, kes on üks samba taastamise projekti eestvedajaid Viljandi volikogus. "Kõik annetajad saavad, muide, ka nimeliselt ajalukku raiutud. Samba avaldamise ajaks on meil plaanis avaldada raamat, kus on kirjas samba põhjalik ajalugu, kõigi 800 sõjas langenud mehe elulood, nii palju kui me neid teame ja kokku korjata suutnud oleme, ning lõpuks siis ka annetajate nimekiri."

Raamatu kirjutamise ja koostamise on Viljandi muuseum ja Jaak Pihlak enda peale võtnud. Langenute elulooandmete kokkukorjamine on suur töö, millega Pihlak on juba aastaid tasapisi tegelnud. "Peamine on ikkagi põhjalik ja aeganõudev töö arhiivides," rääkis ta. "Palju infot on juba kogutud, aga palju on veel teha. Elulood on üldjuhul küll üpris lühikesed, kuid siiski ammendavad. Muidugi leidub ka pikemaid ja põhjalikke biograafiaid."