Vuti- ja vollemehed ühendavad jõud kiusuvastases kampaanias

"Meie klubid töötavad Viljandis igal nädalal sadade lastega," rääkis Marek Tiits. "See paneb klubidele ühelt poolt sportlikud ootused ning vastutuse laste füüsilise ja vaimse arengu eest, ent teisalt ka selge kohustuse rääkida kaasa ühiskondlikes küsimustes. Mõtteni teha noorsoo hulgas teavitustööd kooli- ja küberkiusamise ohtudest ei olnud seega raske jõuda. Tuleviku klubi hääl on olnud alati hästi kuulda ning loodame, et koos Viljandimaa spordikaardile jõuliselt tagasi murdnud võrkpallimeestega ulatub meie sõnum veelgi kaugemale."

Tauno Lipp lisas, et uuringute kohaselt kannatab iga viies Eesti koolilaps kiusamise all ning iga kümnes laps on kiusaja. "See on kasvav mure," lausus ta. "Lisaks on üha laienev nähtus ka küberkiusamine. Sageli ei anna lapsed endale isegi aru, et internetis narrimine võib olla hoopis valusamgi ning tihti sama traagiliste tagajärgedega nagu füüsiline vägivald. Ka sellele pöörame oma kampaaniaga tähelepanu."