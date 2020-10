Politsei tabas öösel Viljandis ukse lõhkunud ja noaga inimest ähvardanud noormehe

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et sündmused said alguse eile kella 23 paiku.

"Politseile laekus teade, et Malmi tänaval lõhkus joobes mees ühe korrusmaja trepikoja ukseklaasi ning põgenes," rääkis ta. "Sellele järgnes teine teade samasuguse mehe tegutsemisest Vabriku tänaval. Mees oli sisenenud tööstushoonesse ja vehkinud seal noaga. Ebaadekvaatselt käitunud meest püüdis takistada sealne töötaja, kes vahejuhtumis kergemalt viga sai. Veel enne, kui ettevõtte töötajad jõudsid juhtunust politseile teada anda, põgenes hoones tüli norinud mees teadmata suunas."

Hommikul pöördus politsei nooruki leidmiseks meedia kaudu avalikkuse poole, et saada abi võimalikelt pealtnägijatelt või inimestelt, kes teabad noore mehe asukohta. Politseijuht lisas, et kuivõrd 19-aastane mees sai ka ise vahejuhtumite käigus viga ning võib oma terviseseisundist tulenevalt ohtu sattuda, on igasugune abi tema leidmiseks või asukoha tuvastamiseks väga oluline.