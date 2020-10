ETTEVÕTLUST KUI majanduse mootorit on vaja nii väärtustada kui populariseerida, sest ettevõtlikud inimesed on meie ühiskonna alustala: tänu neile on meil töökohad, tugev ja kokkuhoidev kogukond ning õnnelikud elanikud. Alanud ettevõtlusnädala ajal on kohane mõtiskleda selle üle, mis see ettevõtlikkus õigupoolest on ja kuidas üht ettevõtlikku inimest ära tunda.