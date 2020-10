Viljandimaal möödus ööpäev uute nakatunuteta

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid proove Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 20 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 14 ning Tartumaale ja Võrumaale kaks uut juhtumit. Lääne-Virumaale ja Raplamaale lisandus üks nakatunu. Ühel positiivse tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Täna hommikul viibis haiglas 39 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti. Koju saadeti neli inimest, ööpäeva jooksul avati haiglates samuti neli uut COVID-19 juhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest. 5. oktoobriks on tervenenud 2806 inimest.