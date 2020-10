Statistikaameti andmetel on Eestis iga kahe abielu registreerimise kohta üks lahutus. Näiteks 2019. aastal sõlmiti 6701 ja lahutati 2790 abielu. 23 aastat tagasi oli Eesti lahutuste arvu poolest Euroopas lausa esikohal: 1000 elaniku kohta oli siin 3,8 lahutust. Kuigi nüüdseks on see näitaja vähenenud, võib nentida, et ametlikku lubadust elu lõpuni heas ja halvas koos olla murtakse palju.