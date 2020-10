Purjus teismeline leiti kraavist

Esmaspäevaks oli teada, et lool oli õnnelik lõpp. Noorsoopolitsenik vestles telefonitsi nooruki emaga ning sai teada, et noorukiga oli kõik hästi. Ta oli politsei teatel küll juhtunust kohkunud, kuid igati tervise juures.

"See oli kohutav läbielamine, kuid õnneks on tänaseks meiega kõik hästi," ütles nooruki ema politsei vahendusel avalikkusele.

Lapsevanema sõnul tuleks julgustada last olema aus. Tema sõnul oli tal lapsega kokkulepe, et peol viibides peab too endast iga tunni aja tagant märku andma. «Usaldasin teda ja arvasin, et ta alkoholi ei tarbi, sest varem ta ei ole seda teinud,» rääkis ema. «Õnneks märgati tema kadumist kiiresti ja leiti kontaktid, kuidas lähedastega ühendust saada.»