Mittetulundusühingu Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG arheoloog Rünno Vissak ütles, et oli juba mais leidnud kõnealusest kohas koldekoha, mis on kindlasti muinasajast pärit. «Kaugküttetorustiku panemisega on see küll pooles ulatuses lõhutud, kuid osa sellest oli siiski alles. Potikildude põhjal ütleksin, et see on pärit XI sajandi teisest poolest või XII sajandi algusest.»