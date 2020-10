Elades nüüd Viljandis, olen juba pikemat aega mõelnud, kuidas pole siin ikka veel korraldatud biolagunevate jäätmete kogumist. Meeldetuletuseks: biolagunevad jäätmed on toidujäätmed. Kohtkogumine tähendab seda, et nii nagu prügifirma viib tasu eest ära meie majapidamises tekkiva olmeprügi, viib auto ära ka biolagunevad jäätmed. Et biojäätmed on ressurss, on see teenus enamasti tarbijatele tasuta. Eri jäätmeliikide kohtkogumise korraldab omavalitsus selleks, et kodanikel oleks lihtne sorditud jäätmeid ära anda ja järjest suurem osa jäätmetest jõuaks ringlusse.