Viljandi tunnustab aasta õpetajaid

Linnavalitsuse pressiteates on kirjas, et Kristi Potter on professionaalne õpetaja, kes pakub lisaõpet tugevamatele õpilastele ja toetab tulemuslikult hariduslike erivajadustega õppijaid. Tema juhendada on neli inglise keeles individuaalse õppekavaga õppijat. Ta osales programmis "Erasmus+" Iirimaal Dublinis seminaril "The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the spark to speak". Osalemise eesmärk oli liita Jakobsoni kooli õpilased ja õpetajad rahvusvahelistesse projektidesse 2020/21. õppeaastal. Kristi Potter rikastab Jakobsoni kooli õppekava erikursuste õpetamisega, tänavu oli selleks "Briti kultuurilugu".