Viljandi tarkvaraarendajad said 1,2 miljoni euro suuruse rahasüsti

Investeeringuringi juhtinud Lemonade Standi juhtivpartneri Siim Telleri sõnul on tootmise digitaliseerimine maailmas selge trend ja turg hüppeliselt kasvav. "Eziili süsteemne lähenemine äriprotsessidele kajastub tugevalt ka nende tootes ja kliendibaasi kasvus. Varasele investorile on see selge märk, et tiimi ootab ees kiire kasv nii Eestis kui välisturgudel," lisas ta.