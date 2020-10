Viljandi valla netihääletajad soovivad Surva silla korrastamist, ent võit pole veel kindel

Viljandi valla kaasava eelarve projektide hääletus on lõppenud ning veebihääletuse tulemuste järgi on võitnud idee teha korda populaarne ujumiskoht Tänassilma jõe kaldal. Kuigi hääletus on lõppenud ning internetihääled koos, pole võitja siiski kindel, sest vallamajja ja valla raamatukogudesse olid paigutatud hääletuskastid, kus sai oma poolehoidu ühele või teisele ettevõtmisele näidata paberi ja kirjutusvahendi abil. Need hääled loetakse kokku tänase päeva jooksul.